به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «خوزه مانوئل آلبارس» وزیر خارجه، اتحادیه اروپا و همکاری های اسپانیا در تماس تلفنی با «شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی»، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، بر لزوم حل‌وفصل تمامی اختلافات از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز تأکید کردند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در این تماس، بر ضرورت توقف حملات توجیه‌ناپذیر ایران به قطر و کشورهای منطقه تأکید کرد.

وی در این زمینه نسبت به عواقب هدف‌قرار دادن غیرمسئولانه زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه بخش‌های مرتبط با آب، غذا و تأسیسات انرژی هشدار داد.

