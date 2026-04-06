رایزنی تلفنی نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه اسپانیا

وزرای خارجه قطر و اسپانیا در تماسی تلفنی آخرین تحولات مربوط به تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه و پیامدهای خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «خوزه مانوئل آلبارس» وزیر خارجه، اتحادیه اروپا و همکاری های اسپانیا در تماس تلفنی با «شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی»، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، بر لزوم حل‌وفصل تمامی اختلافات از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز تأکید کردند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در این تماس، بر ضرورت توقف حملات توجیه‌ناپذیر ایران به قطر و کشورهای منطقه تأکید کرد.

وی در این زمینه نسبت به عواقب هدف‌قرار دادن غیرمسئولانه زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه بخش‌های مرتبط با آب، غذا و تأسیسات انرژی هشدار داد.

