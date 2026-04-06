به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «انور قرقاش»، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، گفت هرگونه توافقی برای جنگ ایالات متحده و ایران باید دسترسی از طریق تنگه هرمز را تضمین کند.

قرقاش در یک نشست خبری آخر هفته گفت که تنگه هرمز - مهم‌ترین شریان نفتی جهان - را نمی‌توان به سلاح تبدیل کرد و تأکید کرد که امنیت آن یک ابزار چانه‌زنی منطقه‌ای نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی جهانی است.

قرقاش گفت: «آزادی دریانوردی از طریق این آبراه باید بخشی جدایی‌ناپذیر از حل و فصل هرگونه درگیری با توافق روشن در مورد آن باشد.»

قرقاش گفت امارات متحده عربی می‌خواهد جنگ پایان یابد، اما نسبت به آتش‌بس که ریشه‌های بی‌ثباتی را حل نشده باقی می‌گذارد، هشدار داد.

انتهای پیام/