به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، گفت که ایالات متحده نفهمیده است که ایران «اولتیماتوم‌ها را نمی‌پذیرد».

اولیانوف روزگذشته -یکشنبه- در پستی در تلگرام گفت: «واشنگتن هنوز نتوانسته است بفهمد که تهران هشدارها را نمی‌پذیرد، بلکه توافقات مبتنی بر مصالحه‌های معقول را می‌پذیرد».

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در یاوه‌گویی‌هایی ایران را تهدید کرده است که در صورت عدم توافق در مورد برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و باز شدن تنگه هرمز، زیرساخت‌های انرژی این کشور را نابود خواهد کرد.

