رهبر اپوزیسیون تایوان به چین سفر می‌کند

رهبر اپوزیسیون تایوان به چین سفر می‌کند
رهبر اپوزیسیون تایوان در حالی به چین سفر می‌کند که پکن تلاش برای اتحاد مجدد را شدت بخشیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «چنگ لی-وون»، رهبر اپوزیسیون تایوان، روزآینده -سه‌شنبه- به چین سفر می‌کند احتمال می‌رود وی در جریان این سفر با «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین در مورد آنچه که او «ماموریت صلح» می‌نامد، دیدار کند.

این در حالی است که پکن تلاش جدیدی را برای متقاعد کردن تایوانی‌ها به حمایت از «اتحاد مجدد» آغاز کرده است.

سفر چنگ، رئیس «حزب کومینتانگ» (KMT)، بزرگترین حزب اپوزیسیون تایوان، در زمانی صورت می‌گیرد که فشار نظامی چین بر تایوان، که پکن آن را قلمرو خود می‌داند، افزایش یافته است و پارلمان تحت سلطه اپوزیسیون، طرح دولت برای ۴۰ میلیارد دلار بودجه دفاعی اضافی را متوقف کرده است.

حزب کومینتانگ روز یکشنبه با انتشار ویدئویی که جوانان را در حال استراحت روی زمین، در استخر و لبخند زدن در حالی که به ستاره‌ها نگاه می‌کنند، نشان می‌داد، اعلام کرد: «صلح تنها پایه و اساس رفاه و امید برای آینده تایوان است».

سفر وی به چین یک ماه پیش از سفر «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، به چین و دیدار با شی انجام می‌شود.

 

