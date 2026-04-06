تردید واشنگتن درباره میزان تخریب توان موشکی ایران
نیویورکتایمز گزارش داد ساخت سکوهای پرتاب جعلی و قابلیت بازیابی سریع تجهیزات، ارزیابی آمریکا از خسارت واقعی به توان موشکی ایران را با ابهام مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد آمریکا دقیقا نمیداند تا چه اندازه توانسته است توان موشکی ایران را تخریب کند؛ دلیل این تردید، توانایی تهران در استفاده دوباره از سکویهای پرتاب هدف قرارگرفته و همچنین استقرار سکویهای جعلی است.
به نوشته این روزنامه، اگرچه وزارت جنگ آمریکا و کاخ سفید اعلام کردهاند که پیشرفتهایی حاصل شده و اهدافی در داخل ایران مورد اصابت قرار گرفته، اما گزارشهای اطلاعاتی نشان میدهد ایران همچنان بخش قابلتوجهی از موشکها و سکوهای پرتاب متحرک خود را حفظ کرده است.
بر پایه دادههای اطلاعاتی آمریکا، استقرار شمار زیادی «سکوهای پرتاب ساختگی» از سوی ایران، باعث شده واشنگتن نتواند با اطمینان مشخص کند کدام سکوهای تخریبشده واقعی بودهاند؛ بنابراین برآورد میزان آسیب واقعی به توان موشکی ایران دشوار شده است.
طبق این دادهها، هرچند برخی پناهگاههای زیرزمینی و غارها آسیب دیدهاند، اما ایران قادر است سکوهای پرتاب را به سرعت به سطح زمین منتقل کرده و مجددا از آنها استفاده کند.
مقامهای آمریکایی مطلع از موضوع نیز اظهار کردهاند که واشنگتن پیش از آغاز جنگ، تخمین دقیقی از تعداد سکوهای پرتاب ایران در اختیار نداشت.
این مقامها تأکید کردهاند که تهران همچنان توان استفاده از موشکهای بالستیک و سکوهای پرتاب خود را دارد.
پیشتر آنا کیلی، سخنگوی کاخ سفید، مدعی شدهه بود حملات موشکی و پهپادی ایران ۹۰ درصد کاهش یافته، توان دریایی ایران از میان رفته و دو سوم تأسیسات تولیدی آسیب دیده یا نابود شده است.
در همین زمینه، شبکه سیانان نیز گزارش داده است که ایران همچنان نیمی از سکوهای پرتاب موشک خود را حفظ کرده است.