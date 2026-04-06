به گزارش ایلنا، گزارش آکسیوس بر این ادعا استوار است که پیشنهاد فعلی شامل دو مرحله است و با یک آتش‌بس ۴۵ روزه برای مذاکره جهت پایان دائمی جنگ آغاز می‌شود.

منابع اکسیوس با بیان اینکه این تنها فرصت برای جلوگیری از تشدید تنش است، خاطرنشان کردند که فرصت دستیابی به توافق جزئی بین تهران و واشنگتن طی 48 ساعت آینده بسیار ضعیف است.

اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی تصریح کرد: دولت دونالد ترامپ پیشنهاداتی را به ایران مطرح کرده، ولی مقامات ایرانی تاکنون از پاسخ مثبت به آن امتناع کرده‌اند.

منابع مطلع خاطرنشان کردند که میانجیگران به همراه طرف‌های درگیر، شروط توافق دو مرحله‌ای را بررسی می‌کنند مرحله نخست آتش‌بس 45 روز و قابل‌تمدید است.

در همین راستا، منابع خاطرنشان کردند که تماس‌ها از طریق میانجیگرانی از پاکستان، مصر و ترکیه و نیمه مکاتباتی تقریبا مستقیم بین استیو ویتکاف، فرستاده آمریکایی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران انجام می‌شود.

