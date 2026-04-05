دیدار نخست وزیر ایتالیا با رئیس امارات
کد خبر : 1769678
به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، «جورجیا ملونی»، نخست وزیر ایتالیا با «محمد بن زاید»، رئیس امارات گفتوگو کرد.
ملونی در سومین و آخرین مقصد سفر دورههای چند کشور منطقه، در ابوظبی با محمد بنزاید درباره تحولات منطقه گفتوگو کرد.
دفتر نخست وزیری ایتالیا امروز -یکشنبه- در بیانیهای اعلام کرد، این نشست را دورنمای مناقشه در منطقه و شروط لازم برای پایان درگیری و همچنین تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تشکیل میداد.