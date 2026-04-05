عبور دو نفتکش ژاپنی از تنگه هرمز
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، خبرگزاری دولتی اناچکی ژاپن گزارش داد که دو نفتکش ژاپنی برای اولین بار از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، از تنگه هرمز عبور کردهاند.
اولین نفتکش متعلق به شرکت میتسویی لاین حامل گاز طبیعی مایع (LNG) بود و شب ۳ آوریل با پرچم پاناما به سلامت خلیج فارس را ترک کرد.
دومین نفتکش که آن هم حامل الانجی بود، عصر شنبه ۴ آوریل با پرچم هند خلیج فارس را ترک کرد. این شرکت سلامت خدمه هر دو کشتی را تأیید کرد.
مقامات ژاپنی اعلام کردهاند که ۴۵ کشتی مرتبط با ژاپن عملاً در خلیج فارس گرفتار شدهاند.