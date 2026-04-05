هیئت رهبری حماس با اردوغان دیدار کرد

جنبش مقاومت فلسطین از دیدار هیئت رهبری خود با رئیس جمهور ترکیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، جنبش فلسطینی حماس، امروز -یکشنبه- اعلام  کرد که هیئت رهبری آن با «رجب طیب اردوغان»،  رئیس جمهور ترکیه، در استانبول دیدار کرد.

طرفین در این دیدار در رابطه با تحولات اخیر مرتبط با فلسطین خصوصا وضعیت نوار غزه و قدس اشغالی را گفت‌وگو کردند.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هیئت جنبش مقاومت اسلامی(حماس) به ریاست محمد درویش، رئیس شورای رهبری این جنبش، و با حضور خالد مشعل، خلیل الحیه و زاهر جبارین، با رجب طیب اردوغان،   رئیس جمهور ترکیه، در استانبول دیدار کرد».

در این بیایه افزوده شد: «رئیس شورای رهبری حماس، از تلاش‌های اردوغان در حمایت از مسئله فلسطین و اهتمام وی به حفظ سرزمین، ملت و مقدسات فلسطین قدردانی کرد».

 

 

