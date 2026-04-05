برای جلوگیری از تکرار فاجعه غزه، باید با اسرائیل مذاکره کنیم

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، امروز یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود گفت: «درست است که اسرائیل ممکن است بخواهد جنوب لبنان را شبیه غزه کند، اما وظیفه ما جلوگیری از وقوع این فاجعه است.»

رئیس‌جمهور لبنان در پاسخ به منتقدان دعوتش به مذاکره افزود: «برخی پرسیده‌اند فایده دیپلماسی چیست؟ من می‌گویم از جنگ چه چیزی عاید ما شد؟ بیش از ۱۴۰۰ شهید و ۴۰۰۰ مجروح بر جای مانده است.»

او با اشاره به غزه ادامه داد: «غزه ویران شد و بیش از هفتاد هزار نفر کشته( شهید) شدند، سپس طرف‌ها به مذاکره نشستند. چرا ما زودتر روی میز مذاکرات ننشینیم و جلوی فاجعه را نگیریم؟»

رئیس‌جمهور لبنان تأکید کرد که تماس‌ها و تلاش‌ها برای مذاکره ادامه خواهد داشت تا بتوانند آنچه از خانه‌ها و مناطق باقی مانده است را نجات دهند و مانع از تخریب کامل جنوب کشور شوند.

