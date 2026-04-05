ترامپ هنوز شانس پایان دادن سریع به درگیری با ایران را دارد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «جو کنت»، مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده، گفت که ایالات متحده، علیرغم تمایل سنتی واشنگتن به جنگ، هنوز شانس پایان دادن سریع به درگیری با ایران را دارد.

کنت، که در اعتراض به روند عملیات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه استعفا داد، در یک ویدیوی یوتیوب ابراز امیدواری کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، رویکردی را اتخاذ کند که منجر به یک توافق دیپلماتیک سریع شود.

کنت اظهار داشت که مقامات ارشد ایالات متحده اغلب وقت کافی برای بررسی عمیق مسائل خاورمیانه یا گوش دادن به تحلیل‌های تخصصی و بلندمدت برای درک پیچیدگی‌های پرونده ایران را ندارند.

او خاطرنشان کرد که فضای سیاسی در ایالات متحده، تحت تأثیر مجتمع نظامی-صنعتی و تمایل نهادها برای حمایت از هرگونه درگیری جدید یا عملیات نیابتی، تمایل به جنگ دارد.

