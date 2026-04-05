گفتوگوی عبدالعاطی با ویتکاف و همتایان منطقهای
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی»، وزیرخارجه مصر، در راستای تلاشهای دیپلماتیک جهت کاهش تنشها در خاورمیانه با نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا و همتایان منطقهای گفتوگو کرد.
وزارت خاره مصر اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور، تماسهای جداگانهای برای بحث در مورد پیشنهادات جهت کاهش تنش منطقهای ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، با «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ایالات متحده، و همتایان منطقهای از جمله «عباس عراقی»، وزیرخارجه ایران داشته اشت.
مصر در کنار ترکیه و پاکستان به عنوان میانجیهای فعال در جریان جنگ جاری علیه ایران ظاهر شدهاند.
اسلام آباد نیز اخیرا میزبان نشستی برای بحث در مورد تنش زدایی منطقهای و پیشنهادهایی برای بازگشایی تنگه هرمز بوده است.