آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی «بروج» ابوظبی و تعلیق فعالیت آن

آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی «بروج» ابوظبی و تعلیق فعالیت آن
مقامات ابوظبی خبر دادند که در حال رسیدگی به چندین آتش‌سوزی هستند که در کارخانه پتروشیمی بروج رخ داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقامات ابوظبی خبر دادند که در حال رسیدگی به چندین آتش‌سوزی هستند که در کارخانه پتروشیمی بروج رخ داده و ناشی از ریزش آوار ناشی از یک عملیات رهگیری بوده است.

در بیانیه‌ای که توسط دفتر رسانه‌ای ابوظبی منتشر شده آمده است: «فعالیت‌های این کارخانه بلافاصله تا زمان ارزیابی خسارات به حالت تعلیق درآمده است.»

این بیانیه افزود که تاکنون هیچ گونه آسیب جانی گزارش نشده است.

