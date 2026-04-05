آتشسوزی در مجتمع پتروشیمی «بروج» ابوظبی و تعلیق فعالیت آن
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقامات ابوظبی خبر دادند که در حال رسیدگی به چندین آتشسوزی هستند که در کارخانه پتروشیمی بروج رخ داده و ناشی از ریزش آوار ناشی از یک عملیات رهگیری بوده است.
در بیانیهای که توسط دفتر رسانهای ابوظبی منتشر شده آمده است: «فعالیتهای این کارخانه بلافاصله تا زمان ارزیابی خسارات به حالت تعلیق درآمده است.»
این بیانیه افزود که تاکنون هیچ گونه آسیب جانی گزارش نشده است.