به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌ها گزارش دادند که پلیس اسرائیل ۱۷ نفر را در جریان اعتراضات تل‌آویو دستگیر کرد.

صدها تن از ساکنان سرزمین‌های اشغالی روز شنبه در میدان تئاتر در مرکز تل‌آویو برای راهپیمایی ضد جنگ گرد هم آمدند و خواستار پایان دادن به خصومت‌ها در لبنان، ایران و نوار غزه توسط مقامات شدند.

خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد که پلیس سواره نظام اعتراضات را پراکنده کرد و درگیری‌هایی بین نیروهای امنیتی و فعالان رخ داد.

