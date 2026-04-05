خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت ۱۷ تن طی تظاهرات ضدجنگ در سرزمین‌های اشغالی

کد خبر : 1769450
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌ها گزارش دادند که پلیس اسرائیل ۱۷ نفر را در جریان اعتراضات تل‌آویو دستگیر کرد.

صدها تن از ساکنان سرزمین‌های اشغالی روز شنبه در میدان تئاتر در مرکز تل‌آویو برای راهپیمایی ضد جنگ گرد هم آمدند و خواستار پایان دادن به خصومت‌ها در لبنان، ایران و نوار غزه توسط مقامات شدند.

خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد که پلیس سواره نظام اعتراضات را پراکنده کرد و درگیری‌هایی بین نیروهای امنیتی و فعالان رخ داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار