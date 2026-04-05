برای بررسی تضمینهای امنیتی.. کوشنر و ویتکاف به اوکراین میروند
اوکراین در آستانه دریافت ضمانتهای امنیتی از آمریکا قرار دارد؛ فرستادگان ویژه واشنگتن، پس از ۱۲ آوریل برای نخستین بار به کییف سفر خواهند کرد، سفری که میتواند معادلات امنیتی و سیاسی این کشور را در منطقه حساس شرق اروپا دگرگون کند.
به گزارش ایلنا، کریلو بودانوف، رئیس دفتر ریاستجمهوری اوکراین، اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، احتمالا پس از ۱۲ آوریل به کییف سفر خواهد کرد و جارد کوشنر، داماد رئیسجمهور آمریکا، او را همراهی خواهد کرد.
بودانوف در مصاحبه با خبرگزاری «بلومبرگ» تصریح کرد علاوه بر ویتکوف و کوشنر، احتمال حضور لیندسی گراهام سناتور آمریکایی نیز وجود دارد و هنوز مشخص نیست چه مقامهای دیگری به این هیأت خواهند پیوست.
این سفر در حالی انجام میشود که ویتکاف و کوشنر پیشتر چندین بار به روسیه سفر کرده و با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، گفتگوهایی داشتهاند؛ اما این نخستین بازدید آنها از اوکراین خواهد بود.
رئیس دفتر رئیسجمهور اوکراین در ادامه افزود که ممکن است کییف به واسطه این سفر، تضمینهای امنیتی دریافت کند. او گفت: «ما مدتهاست خواستههای خود را مشخص کردهایم و معتقدم به زودی محقق خواهد شد؛ اما آنچه بعداً رخ میدهد، مسئلهای دیگر است.»
بودانوف همچنین تصریح کرد: «در زمینه ضمانتهای امنیتی پیشرفت قابل توجهی داشتهایم و روند اجرای آن آغاز شده است.»
این سفر نمایندگان آمریکایی به اوکراین در شرایطی صورت میگیرد که روابط منطقهای و بینالمللی، به ویژه پس از تحولات اخیر در شرق اروپا و تنشهای جهانی، در حال حساس شدن است و حصول توافقات امنیتی میتواند نقش مهمی در تثبیت موقعیت کییف داشته باشد.