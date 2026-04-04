به گزارش ایلنا، بلومبرگ نوشت: در پایان ماه مارس دستور انتقال این موشک‌های دوربرد رادارگریزـ که ارزش هر فروند آن حدود ۱.۵ میلیون دلار برآورد می‌شودـ از ذخایر مستقر در منطقه اقیانوس آرام صادر شده است.

این منبع، که به‌دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد موشک‌های موجود در دیگر پایگاه‌های آمریکا، از جمله در خاک اصلی این کشور، به مراکز تحت فرماندهی United States Central Command یا پایگاه «فِیرفورد» در بریتانیا منتقل خواهند شد.

بلومبرگ همچنین گزارش داد که پس از این جابه‌جایی‌ها، تنها حدود ۴۲۵ فروند موشک JASSM-ER از مجموع ۲۳۰۰ فروند موجود پیش از آغاز جنگ، برای سایر مناطق جهان باقی خواهد ماند؛ رقمی که صرفا برای اجرای یک مأموریت توسط حدود ۱۷ فروند بمب‌افکن کافی است. افزون بر این، ۷۵ فروند دیگر نیز به‌دلیل نقص فنی یا آسیب، عملا از رده عملیاتی خارج شده‌اند.

موشک JASSM-ER (موشک مشترک هوا به زمین با برد توسعه‌یافته) توانایی طی مسافتی بیش از ۶۰۰ مایل را دارد و برای هدف قرار دادن اهداف از فاصله‌ای امن و خارج از برد پدافند دشمن طراحی شده است. در کنار آن، نسخه کوتاه‌برد این موشک نیز با برد حدود ۲۵۰ مایل به‌کار گرفته شده و مجموعا حدود دوسوم ذخایر آمریکا در این حوزه به جنگ علیه ایران اختصاص یافته است.

این گزارش می‌افزاید که از زمان آغاز حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه، وضعیت ذخایر موشک‌های رهگیر و تسلیحات دوربرد به‌طور جدی زیر سؤال رفته و جایگزینی این حجم از مصرف، با توجه به ظرفیت فعلی تولید، سال‌ها زمان خواهد برد.

به گفته منابع مطلع، تنها در چهار هفته نخست جنگ، بیش از هزار فروند از موشک‌های JASSM-ER مصرف شده است. همچنین در یکی از عملیات‌ها که با هدف بازداشت نیکولاس مادورو انجام شد، ۴۷ فروند از این موشک‌ها شلیک شده است.

بلومبرگ در ادامه تأکید می‌کند که اتکای گسترده آمریکا به تسلیحات دوربرد، اگرچه ریسک تلفات نیروهایش را کاهش داده، اما در عین حال ذخایر راهبردی این کشور برای مقابله با رقبای قدرتمندی مانند چین را به‌شدت تضعیف کرده است.