موج 93 عملیات وعده صادق 4.. القسام تصویری از رهبر شهید در کنار شیخ یاسین منتشر کرد

به گزارش ایلنا به نقل از عربی‌21، به‌دنبال اجرای موج 93 عملیات وعده صادق 4، گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس، تصویری منتشر کردند که در آن شهید احمد یاسین در کنار شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای دیده می‌شود.

همزمان با این تحولات، رسانه‌های عبری از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق وسیعی از شمال اراضی اشغالی از جمله عکا، حیفا، صفد و منطقه کریوت خبر دادند. این هشدارها در پی شلیک موج جدیدی از موشک‌های ایرانی، برخی مجهز به کلاهک‌های چندگانه، فعال شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز با تأیید این حملات اعلام کرد که سامانه‌های هشدار در مناطق مختلف شمالی فعال شده‌اند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که این پنجمین موج حملات موشکی ایران از بامداد شنبه تاکنون به شمار می‌رود.

در همین راستا، روزنامه «یسرائیل هیوم» مدعی شد برخی از موشک‌های شلیک‌شده دارای کلاهک‌های جنگی چندبخشی بوده‌اند.

از سوی دیگر، منابع خبری از شلیک همزمان موشک‌هایی از جنوب لبنان به سمت شهرک‌های صهیونیستی در منطقه الجلیل غربی توسط حزب‌الله خبر می‌دهند؛ اقدامی که در هماهنگی با حملات موشکی ایران ارزیابی شده است.

