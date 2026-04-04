رئیس شرکت «روساتم» خبر داد؛
نگرانی مسکو از تکرار حمله به نیروگاه بوشهر؛ پوتین بهطور مستقیم پرونده را پیگیری میکند
رئیس شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه، اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری این کشور بهصورت مستقیم و مستمر وضعیت نیروگاه هستهای بوشهر را پس از حملات اخیر زیر نظر دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «الکسی لیخاچف» رئیس شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه، اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری این کشور بهصورت مستقیم و مستمر وضعیت نیروگاه هستهای بوشهر را پس از حملات اخیر زیر نظر دارد.
لیخاچف در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «پوتین در جریان کامل تحولات قرار دارد و گزارشهای منظم از سوی روساتم و وزارت دفاع دریافت میکند و بهطور ویژه به وضعیت این نیروگاه و کارکنان روس آن توجه دارد».
سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده است که محوطه نیروگاه بوشهر برای چهارمین بار هدف حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفته که در پی آن یکی از کارکنان جان خود را از دست داده است.
بنا بر اعلام این سازمان، موج انفجار و ترکشها به یکی از ساختمانهای جانبی آسیب زده، اما بخشهای اصلی نیروگاه دچار خسارت نشده و روند فعالیت آن ادامه دارد.
نیروگاه بوشهر که با همکاری روسیه ساخته شده، نخستین نیروگاه هستهای ایران بهشمار میرود.
روسیه پیشتر نسبت به پیامدهای خطرناک هدف قرار دادن تأسیسات هستهای هشدار داده و خواستار خویشتنداری شده بود.