خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس شرکت «روس‌اتم» خبر داد؛

نگرانی مسکو از تکرار حمله به نیروگاه بوشهر؛ پوتین به‌طور مستقیم پرونده را پیگیری می‌کند

کد خبر : 1769344
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «الکسی لیخاچف» رئیس شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه، اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری این کشور به‌صورت مستقیم و مستمر وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر را پس از حملات اخیر زیر نظر دارد.

لیخاچف در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «پوتین در جریان کامل تحولات قرار دارد و گزارش‌های منظم از سوی روس‌اتم و وزارت دفاع دریافت می‌کند و به‌طور ویژه به وضعیت این نیروگاه و کارکنان روس آن توجه دارد».

سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده است که محوطه نیروگاه بوشهر برای چهارمین بار هدف حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفته که در پی آن یکی از کارکنان جان خود را از دست داده است.

بنا بر اعلام این سازمان، موج انفجار و ترکش‌ها به یکی از ساختمان‌های جانبی آسیب زده، اما بخش‌های اصلی نیروگاه دچار خسارت نشده و روند فعالیت آن ادامه دارد.

نیروگاه بوشهر که با همکاری روسیه ساخته شده، نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران به‌شمار می‌رود.

روسیه پیش‌تر نسبت به پیامدهای خطرناک هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای هشدار داده و خواستار خویشتنداری شده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار