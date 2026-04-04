۸ موشک بالستیک و ۱۹ پهپاد در حریم هوایی کویت رصد شد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع کویت طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، در مجموع هشت موشک بالستیک و ۱۹ پهپاد که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رصد شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای نظامی کویت این پرتابه‌ها را رهگیری کرده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که با ادامه تنش‌های منطقه‌ای، حریم هوایی کشورهای خلیج فارس بیش از پیش در معرض تهدیدهای موشکی و پهپادی قرار گرفته است.

