خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الجزیره:

۸ موشک بالستیک و ۱۹ پهپاد در حریم هوایی کویت رصد شد

کد خبر : 1769311
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع کویت طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، در مجموع هشت موشک بالستیک و ۱۹ پهپاد که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رصد شده‌اند. 

بر اساس این بیانیه، نیروهای نظامی کویت این پرتابه‌ها را رهگیری کرده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که با ادامه تنش‌های منطقه‌ای، حریم هوایی کشورهای خلیج فارس بیش از پیش در معرض تهدیدهای موشکی و پهپادی قرار گرفته است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار