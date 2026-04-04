هند:

هیچ مانعی برای واردات نفت خام ایران وجود ندارد

وزارت نفت و گاز طبیعی هند اعلام کرد که هیچ مانعی برای وارد کردن نفت خام ایران به این کشور وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت نفت و گاز طبیعی هند گزارش داد که پالایشگاه‌های داخلی این کشور علی‌رغم تشدید تنش‌ها در سراسر خاورمیانه به تامین منابع پایدار نفت خام ادامه می دهند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «پالایشگاه‌های هندی نیاز نفت خام خود را از جمله از ایران تضمین کرده‌اند».

همچنین در بیانیه این وزارتخانه افزوده شد: «برخلاف شایعات منتشر شده، هیچ مانعی برای واردات نفت خام ایران وجود ندارد».

 

اخبار مرتبط
