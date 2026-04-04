۳ صلحبان اهل اندونزی در لبنان مجروح شدند
سازمان ملل متحد اعلام کرد که ۳ تن از نیروهای صلحبان این سازمان در لبنان مجروح شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان ملل اعلام کرد که ۳ نیروی صلحبان در لبنان روزگذشته -جمعه- مجروح شدند.
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) در جاکارتا اعلام کرد: «سه صلحبانی که روز جمعه در نزدیکی عدیسه در لبنان زخمی شدند، اهل اندونزی هستند».
نیرویهای صلحبان سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) اعلام کرد که دو نفر از این افراد شدیدا زخمی شدهاند.
منشا انفجاری که سبب مجروحیت این نیروها شد مشخص نیست.