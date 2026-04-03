ترامپ بزرگترین افزایش بودجه دفاعی تاریخ آمریکا را پیشنهاد کرد
کاخ سفید اعلام کرد لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ شامل ۱.۵ تریلیون دلار هزینه دفاعی است؛ افزایش ۴۲ درصدی نسبت به سال جاری که از زمان جنگ جهانی دوم بیسابقه است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کاخ سفید، امروز- جمعه- اعلام کرد که دونالد ترامپ لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ را به کنگره ارائه کرده که شامل ۱.۵ تریلیون دلار هزینه دفاعی است؛ رقمی که نسبت به سال جاری ۴۲ درصد افزایش نشان میدهد.
دولت آمریکا این افزایش را «تاریخی» توصیف کرده و اعلام کرده است که بودجه دفاعی به میزان ۴۴۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. در مقابل، در این لایحه کاهش ۷۳ میلیارد دلاری در هزینههای غیرنظامی، معادل ۱۰ درصد، پیشبینی شده است.
کاخ سفید همچنین اولویتهای بودجه سال آینده را اعلام کرده که از جمله مهمترین آنها «بازگرداندن برتری دریایی آمریکا» است. در همین راستا، تأمین مالی برای ساخت ۱۲۳ فروند شناور بهمنظور پاسخگویی به نیازهای پنتاگون و وزارت امنیت داخلی در نظر گرفته شده است.
این اقدام بزرگترین افزایش سالانه بودجه نظامی آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم بهشمار میرود و برنامههای دفاع موشکی را در صدر اولویتها قرار داده است. در این چارچوب، بودجهای حدود ۱۸۵ میلیارد دلار برای برنامهای موسوم به «گنبد طلایی» اختصاص یافته است.
این بودجه همچنین شامل تأمین مالی جنگندههای «اف-۳۵»، ناوهای جنگی تولید شرکت لاکهید مارتین و زیردریاییهای کلاس «ویرجینیا» ساخت شرکتهای جنرال داینامیکس و هانتینگتون اینگالز اینداستریز است.
ترامپ پیشتر در سال گذشته نیز بودجه دفاعی ۸۹۲.۶ میلیارد دلاری درخواست کرده بود که با افزودن ۱۵۰ میلیارد دلار بودجه تکمیلی، مجموع هزینههای دفاعی آمریکا برای نخستینبار از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد.
با این حال، وعدههای پیشین ترامپ درباره ایجاد توازن در بودجه طی پنج سال، در حالی مطرح شده که در دوره نخست ریاستجمهوری وی حدود ۷.۸ تریلیون دلار به بدهی عمومی آمریکا افزوده شد؛ موضوعی که اکنون برنامههای مالی جدید او را زیر ذرهبین سرمایهگذاران و سیاستگذاران قرار داده است.