میانجیگری چین میان پاکستان و افغانستان در سایه جنگ ایران
همزمان با درگیر شدن منطقه در پیامدهای جنگ علیه ایران، چین از پیشرفت در مذاکرات میان پاکستان و افغانستان برای کاهش تنشها و حرکت بهسوی آتشبس خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چین، امروز- جمعه- اعلام کرد گفتوگوهای میان افغانستان و پاکستان برای پایان دادن به درگیریها با پیشرفتهایی همراه بوده است. این مذاکرات در شهر ارومچی در شمالغرب چین و با حضور هیأتهایی از وزارتخانههای خارجه و دفاع دو کشور در سطحی میانه در حال برگزاری است.
بر اساس گزارشها، محور اصلی این رایزنیها دستیابی به توافق آتشبس و بازگشایی گذرگاههای مرزی حیاتی برای ازسرگیری تجارت و رفتوآمد است؛ گذرگاههایی که پس از فروپاشی آتشبس موقت عید فطر و تبادل آتش میان دو طرف بسته شدهاند.
پکن که با هر دو کشور مرز مشترک دارد، در تلاش است میان این دو همسایه که بهدنبال تشدید تنشها از وضعیت همکاری به تقابل رسیدهاند، میانجیگری کند. در همین راستا، چین طی هفتههای گذشته تماسهایی با وزرای خارجه دو کشور برقرار کرده و نماینده ویژهای نیز برای پیشبرد مذاکرات اعزام کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه چین با توصیف این روند بهعنوان «تحولی مثبت» اعلام کرد که دو طرف از نقش میانجیگرانه پکن استقبال کرده و آمادگی خود را برای ادامه گفتوگوها اعلام کردهاند. به گفته وی، چین در هماهنگی نزدیک با طرفین، بهدنبال فراهمسازی بستر مناسب برای گفتوگو و کاهش تنشهاست.
این تلاشها در شرایطی انجام میشود که میانجیهای سنتی منطقهای مانند قطر، عربستان و ترکیه بهدلیل تحولات ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کمتر در این پرونده فعال هستند.
ریشه تنشهای اخیر به حملات هوایی پاکستان در اواخر فوریه بازمیگردد؛ اسلامآباد، کابل را به پناه دادن به گروههای مسلح متهم میکند، اما دولت افغانستان این اتهامات را رد کرده است. تنشها پس از حملهای در کابل که به کشتهشدن صدها نفر منجر شد، بیش از پیش افزایش یافته است.