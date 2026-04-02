پوتین و بن سلمان بر لزوم پایان فوری جنگ در خاورمیانه تاکید کردند

به گزارش ایلنا، کاخ کرملین امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی در جریان یک تماس تلفنی به تفصیل درباره طیف وسیعی از مسائل مربوط به بحران خاورمیانه گفت‌وگو کردند.

پوتین و ولیعهد عربستان سعودی نگرانی جدی خود را از وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در خاورمیانه ابراز کردند.

طرفین همچنین در این تماس بر لزوم پایان یافتن هر چه سریعتر درگیری‌ها در خاورمیانه (تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران) تاکید کردند.

