گفتوگوی وزیرخارجه قطر با همتای آلمانی
وزارت خارجه قطر از گفتوگوی وزیرخارجه این کشور با همتای آلمانی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور تماسی از «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان دریافت کرد تا در مورد پیامدهای جدی منطقهای و بینالمللی تشدید تنشها گفتوگو کند.
بر اساس اعلام وزارت خارجه قطر نخست وزیر این کشور نسبت به حملات به زیرساختها حیاتی هشدار داد.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، نخست وزیر و وزیرخارجه قطر در تماسی با نخست وزیر منطقه کردستان عراق، بر لزوم حل مسالمتآمیز اختلافات تاکید کرد.