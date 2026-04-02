به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور تماسی از «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان دریافت کرد تا در مورد پیامدهای جدی منطقه‌ای و بین‌المللی تشدید تنش‌ها گفت‌وگو کند.

بر اساس اعلام وزارت خارجه قطر نخست وزیر این کشور نسبت به حملات به زیرساخت‌ها حیاتی هشدار داد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، نخست وزیر و وزیرخارجه قطر در تماسی با نخست وزیر منطقه کردستان عراق، بر لزوم حل مسالمت‌آمیز اختلافات تاکید کرد.

