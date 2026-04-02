ترامپ معاونش را مأمور مذاکره با ایران کرد

به گزارش ایلنا، بلومبرگ مدعی شد که جیمز دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه از طریق واسطه‌های پاکستانی با طرف ایرانی گفت‌گو کرده و پیام واشنگتن درباره آمادگی برای آتش‌بس فوری در مقابل پاسخ مثبت به خواسته‌های مشخص را منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، ترامپ تأکید کرده فشار بر زیرساخت‌های ایران تا حصول توافق ادامه خواهد داشت.

همچنین، سه مقام آمریکایی در گفت‌وگو با وب‌سایت «آکسیوس» مدعی شده‌اند که گفت‌وگوهایی بین مقامات ایرانی و آمریکایی درباره یک توافق احتمالی که شامل آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز باشد، در جریان است.

