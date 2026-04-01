معضل بنزین در فرانسه در سایه تداوم درگیریها در خاورمیانه
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، تداوم جنگ در خاورمیانه فرانسه را با بحران بنزین مواجه کرده است.
پمپ بنزینهای فرانسه پس از اعمال محدودیت قیمت سوخت در بحبوحه کمبود عرضه به دلیل جنگ ایران، با کمبود سوخت مواجه شدهاند، زیرا رانندگان برای پر کردن باک بنزین به مقدار زیاد هجوم میآورند.
در بیانیهای از وزارت انرژی فرانسه آمده است که ۷۰۰ پمپ بنزین از ۹۰۰ پمپ بنزین متعلق به شرکت توتال حداقل یک نوع سوخت تمام کردهاند.
در این بیانیه توضیح داده شده است که دلیل این امر مشکلات لجستیکی است و نه کمبود عرضه محلی.