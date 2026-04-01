افزایش تدریجی پروازها به و از دوحه
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شرکت هواپیمایی قطر ایرویز برنامه پروازی جدیدی را منتشر کرده است که نشاندهنده «افزایش تدریجی» پروازها به و از دوحه است.
این شرکت هواپیمایی اعلام کرد که انتظار میرود پروازها تا اواسط ماه مه به بیش از ۱۲۰ مقصد برسد.
قطر ایرویز پروازها به پایتخت قطر و از پایتخت قطر را در اواسط ماه مارس از سر گرفت.
سفرهای هوایی در سراسر خاورمیانه از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه مختل شده است و هزاران مسافر را در روزهای اولیه جنگ سرگردان کرده است.