به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شرکت هواپیمایی قطر ایرویز برنامه پروازی جدیدی را منتشر کرده است که نشان‌دهنده «افزایش تدریجی» پروازها به و از دوحه است.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد که انتظار می‌رود پروازها تا اواسط ماه مه به بیش از ۱۲۰ مقصد برسد.

قطر ایرویز پروازها به پایتخت قطر و از پایتخت قطر را در اواسط ماه مارس از سر گرفت.

سفرهای هوایی در سراسر خاورمیانه از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه مختل شده است و هزاران مسافر را در روزهای اولیه جنگ سرگردان کرده است.

