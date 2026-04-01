به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حمله‌ای میدان نفتی سرسنگ، واقع در استان دهوک، منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق، را هدف قرار داده است.

منابع امنیتی به نقل از خبرگزاری رویترز نیز از این حمله خبر دادند و گفتند که توسط یک پهپاد انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری ملی عراق، این حادثه پس از حمله قبلی به یک انبار نفت در اربیل، پایتخت این منطقه، رخ داده است.

