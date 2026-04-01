به گزارش ایلنا به نقل از رویترر، «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت که لندن ۳۵ کشور را در تلاش برای امنیت دریایی در سراسر خلیج فارس گرد هم آورده است.

وی تصریح کرد که این طرح شامل اقداماتی برای تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت ناوگان دریایی در خاورمیانه است و هدف آن ایجاد شرایطی امن در تنگه هرمز می‌باشد.

نخست‌وزیر بریتانیا همچنین بر لزوم تشکیل جبهه‌ای واحد برای هماهنگی میان فعالیت‌های سیاسی و تلاش‌های نظامی تاکید کرد تا امکان اقدام فوری پس از پایان جنگ ایران فراهم شود.

استارمر گفت که شهروندان بریتانیا «نگرانند که بریتانیا به» جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران کشیده شود.

وی متعهد شد: «ما این کار را نخواهیم کرد.»

وی افزود: «من آماده نیستم که بار دیگر از مردم بریتانیا بخواهم که از یک بحران عبور کنند، از آن بیرون بیایند و بگویند که تجارت طبق معمول ادامه دارد.»

وی افزود که هدف بریتانیا در تنگه هرمز، بازگرداندن آزادی ناوبری، تضمین ایمنی کشتی‌ها و دریانوردان و از سرگیری جابجایی کالاهای حیاتی است.

