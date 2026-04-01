پوتین و پاشینیان دیدار میکنند
کد خبر : 1768007
رئیسجمهور روسیه با نخستوزیر ارمنستان دیدار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، امروز -چهارشنبه- با «نیکول پاشینیان»، نخستوزیر ارمنستان، که برای یک سفر کاری در مسکو به سر میبرد، گفتوگو خواهد کرد.
به گزارش سرویس مطبوعاتی کرملین، پوتین و پاشینیان در مورد وضعیت فعلی و چشماندازهای مشارکت و اتحاد استراتژیک روسیه و ارمنستان و همچنین همکاریهای ادغام در فضای اوراسیا گفتگو خواهند کرد.
مسائل منطقهای فعلی، به ویژه توسعه روابط اقتصادی، حمل و نقل و لجستیک در قفقاز جنوبی، نیز در دستور کار این دیدار قرار خواهد گرفت.