خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
بیانیه ۱۰ کشور اروپایی‌ در حمایت از تمامیت ارضی لبنان
کد خبر : 1767998
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای امور خارجه ۱۰ کشور اروپایی‌ اعلام کردند ‌که اسرائیل باید از گسترش عملیات نظامی خود در لبنان خودداری کند و به تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا  الیوم، وزرای امور خارجه ۱۰ کشور اروپایی، از جمله بریتانیا، فرانسه و ایتالیا، اعلام کردند ‌که اسرائیل باید از گسترش عملیات نظامی خود در لبنان خودداری کند و به تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارد.

در بیانیه مشترکی که توسط بلژیک، قبرس، کرواسی، فرانسه، یونان، ایتالیا، مالت، هلند، پرتغال، بریتانیا، اتحادیه اروپا و «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امضا شد، آمده است که کشورهای امضاکننده «حمایت کامل خود را از دولت و مردم لبنان که بار دیگر از عواقب غم‌انگیز جنگی که متعلق به آنها نیست، رنج می‌برند» ابراز می‌کنند.

در این بیانیه، پس از کشته شدن سه نفر از اعضای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان در روزهای اخیر، خواستار تضمین «ایمنی و امنیت» آن‌ها شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
