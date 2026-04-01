توافق آمریکا و ایران آماده شده؛ چالش بر سر نحوه اعلام و اجرای آن است

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «النشره» مدعی شد که روند مذاکرات میان آمریکا و ایران، با میانجی‌گری پاکستان، به پیشرفت قابل‌توجهی رسیده و اکنون به مرحله‌ای نزدیک به نهایی‌شدن وارد شده است؛ مرحله‌ای که بیش از هر چیز، نیازمند تعیین سازوکار اعلام و اجرای توافق است؛ موضوعی که گفته می‌شود چند کشور از جمله چین در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

این گزارش همچنین بر این ادعا استوار است که اسرائیل همچنان با مسیر سازش میان واشنگتن و تهران مخالفت کرده و حاضر به همراهی با این روند نیست؛ مسیری که در ساعات اخیر با تحرکات سیاسی رؤسای جمهور دو کشور، دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان، بیش از گذشته هموار شده است.

النشره در ادامه نوشت: به نظر می‌رسد برخی از موارد اختلافی به آینده موکول شده تا پس از توقف درگیری‌ها میان آمریکا و ایران، درباره جزئیات آن تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش طرف‌ها برای رسیدن سریع‌تر به یک چارچوب اولیه توافق باشد، حتی اگر به قیمت تعویق مسائل حساس‌تر تمام شود.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی هرگونه مذاکره با آمریکا برای پایان دادن به جنگ را قاطعانه رد می‌کنند.

انتهای پیام/