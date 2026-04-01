حمله پهپادی به فرودگاه کویت؛ آتشسوزی گسترده در مخازن سوخت
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقامهای کویت اعلام کردند که فرودگاه بینالمللی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته که به آتشسوزی گسترده در مخازن سوخت منجر شده است.
«عبدالله الرجی« سخنگوی اداره کل هوانوردی غیرنظامی کویت، گفت که این حملات، مخازن سوخت فرودگاه را هدف قرار داده و در پی آن آتشسوزی بزرگی در محل رخ داده است.
به گفته این مقام کویتی، تیمهای امدادی در محل حضور دارند و خسارات واردشده صرفاً مادی بوده و هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده است.