دوگانگی در رویکرد ترامپ به لندن؛ از انتقاد به عدم مشارکت در جنگ ایران تا استقبال از سفر پادشاه

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در حالی از سفر قریب‌الوقوع پادشاه انگلیس به واشنگتن استقبال کرده که همزمان، مواضع تندی علیه لندن در قبال جنگ با ایران اتخاذ کرده است.

ترامپ در پیامی اعلام کرد که سفر چارلز سوم، پادشاه انگلیس و همسرش کامیلا از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ آوریل انجام خواهد شد و این دیدار را «تاریخی» توصیف کرد.

وی همچنین از برگزاری ضیافت رسمی شام در کاخ سفید در ۲۸ آوریل خبر داد و تأکید کرد که برای پادشاه انگلیس احترام زیادی قائل است.

رئیس‌جمهوری آمریکا در اظهاراتی جداگانه، از خودداری انگلیس از مشارکت در جنگ علیه ایران و تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز انتقاد کرد و خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر لندن در این زمینه شد.

ترامپ در این باره با لحنی هشدارآمیز تصریح کرد که انگلیس باید «شجاعت بیشتری» از خود نشان دهد و برای تأمین امنیت مسیرهای انتقال انرژی وارد عمل شود.

وی همچنین تأکید کرد که آمریکا لزوماً مانند گذشته در کنار متحدان خود نخواهد ماند.

این مواضع متناقض در شرایطی مطرح می‌شود که اختلاف‌نظر میان متحدان غربی درباره نحوه مواجهه با تحولات اخیر در منطقه و جنگ با ایران، رو به افزایش است.

انتهای پیام/