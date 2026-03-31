لاوروف:
آمریکا و اسرائیل میکوشند کشورهای عربی را علیه ایران تحریک کنند
وزیرخارجه روسیه گفت که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در تلاشند تا از عادیسازی روابط بین ایران و همسایگانش جلوگیری کنند
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، گفت که آمریکا و رژیم اسرائیل در تلاشند تا کشورهای عربی خلیج فارس را علیه ایران تحریک کنند.
لاوروف گفت: «ایالات متحده و اسرائیل در تلاشند تا از عادیسازی روابط بین ایران و همسایگانش جلوگیری کنند و حتی اعضای شورای همکاری خلیج فارس را علیه جمهوری اسلامی تحریک میکنند».
وی هشدار داد که بحران در خلیج فارس ممکن است به یک درگیری بزرگتر تبدیل شود، که برخی آن را جنگ جهانی جدید توصیف کردهاند.
لاوروف آمادگی روسیه را برای ارائه میانجیگری و سایر اشکال کمک برای حل بحران خاورمیانه از طریق مجاری دیپلماتیک تکرار کرد. وی با بیان اینکه استفاده از نیروی نظامی علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی غیرقابل قبول است، اظهار داشت: «ما آمادهایم تا به طرفین درگیری در تلاشهایشان برای بازگرداندن اوضاع به مسیر سیاسی و دیپلماتیک خود، میانجیگری و سایر کمکها را ارائه دهیم».
وزیرخارجه روسیه تاکید کرد که روسیه قصد دارد به شدت بر اجرای هرگونه توافقنامه آینده توسط کشورهای مختلف فشار وارد کند.