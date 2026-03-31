به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری عراق گزارش داد که «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق، در تماسی تلفنی با «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان گفت‌وگو کرد.

بر اساس گزارش طرفین در این تماس درباره تجاوز مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان گفت‌وگو کردند.

السودانی هدف قرار دادن جنوب لبنان توسط رژیم اسرائیل را محکوم و بر حمایت خود را از حاکمیت لبنان تایید کرد.

رهبران دو کشور همچنین درباره تقویت هماهنگی اعراب برای یافتن شرایطی که می‌تواند به جنگ پایان دهد، گفت‌وگو کردند.

