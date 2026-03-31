پوتین و السیسی خواستار توقف درگیریها در خاورمیانه شدند
کد خبر : 1767690
روسای جمهور روسیه و مصر در تماسی تلفنی در رابطه با وضعیت خاورمیانه گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، »ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، با «عبدالفتاح السیسی»، همتای مصری خود، درباره وضعیت خاورمیانه گفتوگو کرد.
دو رهبر در این تماس خواستار توقف فوری خصومتها در منطقه شدند.
روسیا الیوم گزارش داد:«در طول این تماس تلفنی، وضعیت ناشی از تشدید بیسابقه درگیری در خاورمیانه مورد بحث قرار گرفت.دو طرف بر لزوم توقف فوری خصومتها و انعقاد توافقهای سیاسی و دیپلماتیک که منافع همه کشورهای منطقه را به طور کامل در نظر بگیرد، تاکید کردند».
طبق این بیانیه، طرفین همچنین در طول تماس تلفنی خود درباره پروژههای عظیم سرمایهگذاری در بخشهای انرژی و صنعت گفتوگو کردند.