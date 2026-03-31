پولیتیکو گزارش داد:
کشورهای گروه هفت در بحران خاورمیانه ناتوان هستند
روزنامه پولیتیکو گزارش داد که کشورهای گروه هفت چارهای جز صبر کردن و رصد تحولات بحران خاورمیانه ندارند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه پولیتیکو گزارش داد که کشورهای گروه هفت در برابر تحولات بحران خاورمیانه ناتوان هستند و چارهای جز صبر کردن و رصد تحولات ندارند.
این نشریه خاطرنشان گزارش داد که روزگذشته -دوشنبه-، روسای وزارتخانههای دارایی و انرژی و بانکهای مرکزی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و بریتانیا «جلسه مشترک بیسابقهای» برای هماهنگی واکنش خود برگزار کردند.
به گزارش این روزنامه، این کشورها پس از این جلسه بیانیهای صادر کردند و از کشورها خواستند صادرات انرژی را محدود نکنند. درخواستی که پولیتیکو خطاب به روسیه و چین دانست.
این روزنامه با استناد به منابعی که در این جلسه حضور داشتند، عدم قطعیت در مورد زمان اقدامات نظامی احتمالی ایالات متحده و اسرائیل در ایران باعث نگرانی وزرا شده است.
پولیتیکو اشاره کرد که سیاستمداران اتحادیه اروپا قادر به انجام اقدام قاطع نیستند، زیرا مجموعهای از بحرانهای گذشته آنها را مجبور به کاهش بیشتر هزینهها کرده است.