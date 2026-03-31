کاهش محبوبیت ترامپ به ۳۳ درصد

به گزارش ایلنا به نقل از هیل، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که محبوبیت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به ۳۳ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

در نظرسنجی دانشگاه «ماساچوست» که روزگذشته -دوشنبه- منتشر شد، ۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که عملکرد شغلی رئیس جمهور را تایید می‌کنند. از ۶۲ درصدی که گفتند عملکرد او را در مقام خود تایید نمی‌کنند، ۵۳ درصد «به شدت» از عملکرد وی ابراز نارضایتی کردند.

دقیقا ۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی، از جمله ۷۷ درصد از جمهوری‌خواهان و ۴ درصد از دموکرات‌های مورد بررسی، گفتند که یا «تا حدودی» یا «خیلی زیاد» خود را با جنبش «عظمت را به آمریکا بازگردانیم» (MAGA) ترامپ مرتبط می‌دانند.

همچنین ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از حملات جنایت‌کارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ابراز نارضایتی کردند.

ترامپ پیش از این در جولای گذشته در همین نظرسنجی، ۳۸ درصد محبوبیت و در آوریل گذشته ۴۴ درصد محبوبیت کسب کرده بود.

