به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن اعلام کرد که کشورش برای اولین بار موشک‌های دوربرد بومی شامل موشک‌های ضدکشتی و مهمات فراصوت را در واحدهای نظامی مستقر کرده است.

کویزومی در یک نشست خبری گفت: «امروز موشک هدایت‌شونده ضدکشتی نوع ۱۲ و موشک‌های فراصوتی لغزان با سرعت بسیار بالا نوع ۲ در واحدهای نظامی مستقر شد. این نخستین بار است که این سامانه‌ها در قالب برنامه مقابله و بازدارندگی ژاپن به کار گرفته می‌شوند.»

این موشک‌ها در پایگاه کینگون در استان کوماموتو و پایگاه کمپ فوجی در استان شیزوکا مستقر شده‌اند. وزیر دفاع ژاپن تأکید کرد که این سامانه‌ها پیام روشنی به هر مهاجم احتمالی ارسال می‌کنند و نشان می‌دهند که هر گونه حمله از طریق کشتی‌ها یا نیروهای پیاده نظام، به طور قطعی دفع خواهد شد.

کویزومی افزود: «ژاپن در شرایط امنیتی پیچیده و پرخطر پس از جنگ قرار دارد و دولت به تقویت توانمندی‌های دفاعی و بازدارنده خود ادامه خواهد داد.»

استقرار این موشک‌ها بخشی از برنامه جامع موشکی دوربرد ژاپن است که هدف آن امکان ضربه زدن به دشمنان از مناطقی خارج از دسترس مستقیم آنهاست. کارشناسان می‌گویند موشک‌های نوع ۱۲ قادر به هدف‌گیری اهدافی در فاصله بیش از هزار کیلومتر هستند، که به طور نظری امکان هدف‌گیری مناطق در چین یا کره شمالی را فراهم می‌کند.

این اقدام ژاپن در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای آسیا با چالش‌های امنیتی روزافزون و رقابت تسلیحاتی مواجه هستند و توکیو می‌کوشد با ارتقای توان بازدارندگی خود، امنیت ملی و منطقه‌ای را تضمین کند.

