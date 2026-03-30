مقام روس:
اقلیت غربی میخواهد به کشورهای دیگر دیکته کند که چگونه باید رفتار کنند
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل گالوزین»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفت که اقلیت غربی تلاش میکند تا با ماهیت منصفانه روابط بینالملل مخالفت کند و به کشورهای دیگر دیکته کند که «چگونه باید رفتار کنند».
وی افزود که تجاوز ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران به مظهر این سیاست تبدیل شده است.
وی افزود که اقلیت غربی در تلاش است تا با اکثریت جهانی مقابله کند تا «موقعیتهای مسلط خود در جهان» را دوباره به دست آورد.
این مقام روسی تأکید کرد: «و همه اینها در تلاشها برای دیکته کردن به کشورهای مستقل که چگونه باید رفتار کنند و چه سیاستهایی را دنبال کنند، خود را نشان میدهد. و تجاوز مسلحانه بیدلیل آمریکا و اسرائیل علیه ایران که امروز شاهد آن هستیم، دقیقاً جلوهای از این سیاست بیملاحظه و تهاجمی اقلیت غربی است.»