خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقام روس:‌

اقلیت غربی می‌خواهد به کشورهای دیگر دیکته کند که ‌چگونه باید رفتار کنند‌

کد خبر : 1767241
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل گالوزین»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، ‌گفت که اقلیت غربی تلاش می‌کند تا با ماهیت منصفانه روابط بین‌الملل مخالفت کند و به کشورهای دیگر دیکته کند که «چگونه باید رفتار کنند».

وی افزود که تجاوز ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران به مظهر این سیاست تبدیل شده است.‌

‌وی افزود که اقلیت غربی در تلاش است تا با اکثریت جهانی مقابله کند تا «موقعیت‌های مسلط خود در جهان» را دوباره به دست آورد.

این مقام روسی تأکید کرد: «و همه اینها در تلاش‌ها برای دیکته کردن به کشورهای مستقل که چگونه باید رفتار کنند و چه سیاست‌هایی را دنبال کنند، خود را نشان می‌دهد. و تجاوز مسلحانه بی‌دلیل آمریکا و اسرائیل علیه ایران که امروز شاهد آن هستیم، دقیقاً جلوه‌ای از این سیاست بی‌ملاحظه و تهاجمی اقلیت غربی است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار