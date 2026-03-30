‌به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رؤسای جمهور روسیه و صربستان گفت‌وگو کردند.

کرملین گزارش داد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، و «الکساندر ووچیچ»، همتای صربستانی او، در مورد وضعیت بالکان گفت‌وگو کردند و بر اهمیت اساسی قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل مسئله کوزوو تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است: «رئیس جمهور صربستان ارزیابی خود را از وضعیت بالکان به اشتراک گذاشت. هر دو طرف بر اهمیت اساسی قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل مسئله کوزوو و همچنین لزوم تضمین حقوق جمهوری صربسکا در داخل بوسنی و هرزگوین مطابق با توافقات دیتون تأکید کردند.»

رهبران توافق کردند که به تماس‌های خود ادامه دهند.

