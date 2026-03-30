به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات ارشد کره جنوبی اعلام کردند که در صورت افزایش بیشتر قیمت جهانی نفت، کره جنوبی در حال بررسی گسترش محدودیت‌های رانندگی به عموم مردم است.

این در حالی است که مقامات این کشور به دنبال مهار تقاضای انرژی در بحبوحه محدودیت‌های عرضه ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هستند.

وزیر دارایی کره جنوبی گفت که اگر قیمت نفت خام به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد، که از محدوده فعلی ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار بیشتر است، دولت می‌تواند محدودیت‌های استفاده از خودروهای سواری را فراتر از مؤسسات دولتی گسترش دهد.

اگر این سیاست به کل مردم تعمیم داده شود، اولین محدودیت رانندگی در سراسر کشور از زمان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ خواهد بود، زمانی که دولت برای صرفه‌جویی در انرژی، سیستم نوبت‌دهی ۱۰ روزه وسایل نقلیه را اعمال کرد.

این وزیر دولت کره جنوبی در یک پخش محلی با اشاره به ارتقا به سومین سطح بالا در سیستم چهار مرحله‌ای هشدار بحران امنیتی منابع کشور گفت: «اگر اوضاع خاورمیانه بدتر شود، هشدار بحران باید به مرحله هشدار ارتقا یابد و در حدود آن نقطه، ما باید مصرف را محدود کنیم.»

وی افزود که دولت همچنین ممکن است کاهش بیشتر مالیات سوخت را برای کاهش بار خانوارها در نظر بگیرد.

