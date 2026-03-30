زخمی شدن ۶ سرباز صهیونیست در جنوب لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،‌ ارتش اسرائیل ‌اعلام کرد که شش سربازش در درگیری‌های جنوب لبنان زخمی شده‌اند که حال سه نفر از آنها وخیم است.

ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دو سرباز دیروز بعد از ظهر (یکشنبه) در اثر آتش ضد تانک که مواضع ارتش اسرائیل را در جنوب لبنان هدف قرار می‌داد، به شدت زخمی شدند.»

وی اظهار داشت: «در حادثه‌ای دیگر، یک سرباز اسرائیلی به شدت زخمی شد و دو سرباز دیگر نیز در اثر سقوط یک پهپاد در نزدیکی یک موضع ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، جراحات متوسطی برداشتند. یک سرباز دیگر نیز در حادثه‌ای در جریان عملیات در جنوب لبنان، به طور متوسط ​​زخمی شد.»

