خطر جدید جنگ در خلیج عدن؛ بسته شدن بابالمندب چه پیامدی دارد؟
با تهدید انصارالله یمن به مسدود کردن تنگه راهبردی بابالمندب، کشتیهای نفتکش مجبور به طی مسیر طولانیتر میشوند و بازارهای جهانی انرژی با نوسانات شدید روبهرو خواهند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، با تشدید تنشها در چارچوب تجاوز نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، نگرانیها از گسترش بحران به تنگه راهبردی بابالمندب افزایش یافته است؛ گذرگاهی حیاتی که حدود ۱۰ درصد از تجارت جهانی نفت از آن عبور میکند و هرگونه اختلال در آن میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی بههمراه داشته باشد.
در همین زمینه، ابراهیم فریحات، استاد مطالعات منازعات بینالمللی در مؤسسه دوحه تأکید میکند که حتی طرح احتمال بستن این تنگه از سوی انصارالله یمن نیز برای ایجاد شوک و نگرانی در بازارهای جهانی کافی است. به گفته او، در صورت تحقق چنین سناریویی، نفتکشها ناچار خواهند شد مسیر خود را از دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا تغییر دهند؛ موضوعی که زمان حملونقل را بین ۱۰ تا ۱۵ روز افزایش داده و بهطور مستقیم موجب رشد قیمت نفت و تشدید بیثباتی اقتصادی خواهد شد.
فریحات با اشاره به اینکه بابالمندب صرفا یک مسیر انتقال نفت نیست، توضیح میدهد که بخش قابلتوجهی از تجارت جهانی کالا نیز از این گذرگاه عبور میکند. از همین رو، هرگونه تهدید علیه آن نهتنها بازار انرژی بلکه زنجیره تأمین جهانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. وی همچنین مدعی است که ایران از طریق حمایت از متحدان خود، بهویژه انصارالله، نوعی «فشار افقی» بر اقتصاد جهانی وارد میکند؛ راهبردی که به تهران امکان میدهد بدون ورود مستقیم به رویارویی، بر معادلات بینالمللی اثرگذار باشد.
تنگه بابالمندب با عرضی در حدود ۳۰ کیلومتر، بهعنوان دروازه جنوبی دریای سرخ، این دریا را به خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند متصل میکند و یکی از مهمترین مسیرهای تجاری میان شرق آسیا و اروپا به شمار میرود. همین موقعیت، آن را به کانونی حساس در رقابتهای منطقهای و جهانی تبدیل کرده است.