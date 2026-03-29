حزبالله در کمین فرماندهی میدانی اسرائیل؛ یک افسر ارشد زخمی شد
به گزارش ایلنا، رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که حزبالله لبنان در آستانه هدف قرار دادن فرماندهی میدانی ارتش اسرائیل در بخش غربی جنوب لبنان قرار داشت.
بر اساس این گزارشها، در جریان این رویداد یک افسر ارشد صهیونیست زخمی شده است.
همچنین اعلام شده است که یک سرباز اسرائیلی از گردان ۸۹۰ تیپ چتربازان که اصالتاً از آمریکا به سرزمینهای اشغالی مهاجرت کرده بود، در درگیریهای جنوب لبنان کشته شده و سه نفر دیگر نیز بر اثر حمله موشکی حزبالله زخمی شدهاند.
رسانههای اسرائیلی اعلام کردهاند که بخش عمده حملات حزبالله متوجه نیروهای در حال پیشروی در داخل خاک لبنان است و در همین چارچوب، تنها در یک روز حدود ۲۵۰ موشک شلیک شده که بخش زیادی از آنها نیروهای اسرائیلی را هدف قرار دادهاند.
در همین حال، حزبالله همچنان با پیشروی نیروهای اسرائیلی در مناطق جنوبی لبنان مقابله کرده و تلاشهای آنها برای تثبیت کنترل در این مناطق را دفع و به آنها خسارات انسانی و تجهیزاتی وارد میکند.