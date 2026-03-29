گزارش اطلاعاتی آمریکا:
تنها حدود یکسوم از زرادخانه موشکی و پهپادی ایران منهدم شده است
در حالی که مقامات آمریکایی از تضعیف توان موشکی ایران سخن گفته بودند، گزارش جدید رویترز نشان میدهد بخش عمدهای از این توان همچنان پابرجاست و اهداف اعلامی بهطور کامل محقق نشده است.
به گزارش ایلنا، رویترز در گزارشی ادعایی به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا نوشت که پس از یک ماه جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تنها حدود یکسوم از زرادخانه موشکی و پهپادی ایران منهدم شده و بخش قابل توجهی از این توان همچنان حفظ شده است.
بر اساس این گزارش ادعایی، که با استناد به اظهارات پنج منبع مطلع منتشر شده، حدود یکسوم دیگر از این تسلیحات یا آسیب دیدهاند یا در تأسیسات زیرزمینی و تونلها نگهداری میشوند. منابع مذکور تأکید کردهاند که اگرچه همه این ظرفیت در حال حاضر بهصورت فوری قابل استفاده نیست، اما ایران همچنان از ذخایر مهمی برخوردار است.
روزنامه گاردین نیز در تحلیلی، این ارزیابی را در تضاد با اظهارات اخیر دونالد ترامپ دانسته است؛ وی مدعی شده بود که ایران تنها تعداد اندکی موشک در اختیار دارد. برخی مقامات آمریکایی نیز پیشتر از تضعیف شدید توان موشکی ایران سخن گفته بودند.
در این میان، مقامات ایرانی برنامه موشکهای بالستیک را یکی از ارکان اصلی بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی میدانند؛ بهویژه در برابر برتری نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل.
طبق این گزارش، ایران در طول یک ماه گذشته با استفاده از موشکهای بالستیک و پهپادها، اهدافی در فلسطین اشغالی و زیرساختهای حیاتی- وابسته به آمریکا- در منطقه خلیج فارس را مورد حمله قرار داده که این اقدامات پیامدهای اقتصادی قابل توجهی در سطح بینالمللی داشته است.
در مقابل، آمریکا و اسرائیل تضعیف توان موشکی ایران را از اهداف اصلی عملیات خود اعلام کردهاند. در همین راستا، گزارشهایی از اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به منطقه و بررسی گزینههای نظامی جدید، از جمله عملیات احتمالی برای بازگشایی مسیرهای دریایی در تنگه هرمز منتشر شده است.
همچنین اسرائیل اعلام کرده که در جریان حملات خود، حدود ۳۳۵ سکوی پرتاب موشک ایران، معادل ۷۰ درصد از پرتابگرها را هدف قرار داده و از کار انداخته است. با این حال، پراکندگی این سامانهها در نقاط مختلف ایران، کار شناسایی و انهدام کامل آنها را دشوار کرده است.
با وجود کاهش نسبی حملات موشکی، شلیکها همچنان ادامه دارد و برخی موشکها به اهداف خود در اسرائیل اصابت میکنند؛ موضوعی که همزمان با کاهش ذخایر موشکهای رهگیر، چالشهایی برای سامانههای دفاعی این رژیم ایجاد کرده است.
یک مقام آمریکایی نیز با اشاره به استقرار بخش زیادی از این تسلیحات در زیر زمین، تأکید کرده است که ارائه برآورد دقیق از میزان واقعی ذخایر موشکی ایران در حال حاضر «امکانپذیر نیست».