شهادت چندین تن در جنوب لبنان در پی حمله رژیم صهیونیستی
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان چندین شهید بر جای گذاشت.
خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که دو نفر در حمله هوایی اسرائیل که خانهای را در شهر عبا، شهری در استان نبطیه در جنوب این کشور، ویران کرد، شهید شدهاند.
این گزارش افزود که یک حمله شبانه شهر نبطیه را هدف قرار داد و خسارات زیادی به یک مرکز خرید که دهها مغازه، دفتر و کلینیک در آن قرار دارد، وارد کرد.