به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، گفت که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اذعان کرده است که ۷ اصل ایمنی هسته‌ای در طول درگیری‌ها ‌در ایران نقض شده‌اند.

اولیانوف خاطرنشان کرد که او سوالاتی را در مورد واکنش ضعیف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای بوشهر از فاصله تنها ۲۰۰ متری یک راکتور فعال در آنجا مطرح کرده است.

شایان ذکر است که از زمان آغاز تجاوز آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران ‌تأسیسات هسته‌ای ایران چندین بار هدف قرار گرفته‌اند، از جمله نیروگاه بوشهر و تأسیسات نطنز و اصفهان، در حالی که مسکو هشدار داده است که ادامه این حملات می‌تواند به «فاجعه تشعشعات» منجر شود که کل منطقه را تهدید می‌کند.

