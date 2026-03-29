خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد اولیانوف از واکنش ضعیف گروسی به هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای بوشهر

انتقاد اولیانوف از واکنش ضعیف گروسی به هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای بوشهر
کد خبر : 1766717
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، گفت که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اذعان کرده است که ۷ اصل ایمنی هسته‌ای در طول درگیری‌ها ‌در ایران نقض شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، گفت که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اذعان کرده است که ۷ اصل ایمنی هسته‌ای در طول درگیری‌ها ‌در ایران نقض شده‌اند.

اولیانوف خاطرنشان کرد که او سوالاتی را در مورد واکنش ضعیف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای بوشهر از فاصله تنها ۲۰۰ متری یک راکتور فعال در آنجا مطرح کرده است.

شایان ذکر است که از زمان آغاز تجاوز آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران ‌تأسیسات هسته‌ای ایران چندین بار هدف قرار گرفته‌اند، از جمله نیروگاه بوشهر و تأسیسات نطنز و اصفهان، در حالی که مسکو هشدار داده است که ادامه این حملات می‌تواند به «فاجعه تشعشعات» منجر شود که کل منطقه را تهدید می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار